Погиб во время боев за Нью-Йорк: в Прикарпатье простятся с павшим воином Виктором Римиком. Фото

В Украине во время выполнения боевого задания у поселка Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области погиб еще один военный. Это житель Прикарпатья Виктор Римик.

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О гибели украинского защитника сообщили в селе Черниев. Сегодня тело воина встретили земляки, а уже завтра состоится захоронение.

"С глубокой печалью и сожалением сообщаем, что при выполнении боевого задания вблизи Нью-Йорка Бахмутского района Донецкой области, защищая свободу, независимость и территориальную целостность Украины, погиб наш односельчанин. Выражаем искренние соболезнования семье и близким, склоняем головы в минуту скорби", – говорится в сообщении.

Похороны пройдут 24 августа в 14:00.

Виктор Римик родился и вырос в Черниеве. Окончил Ивано-Франковский финансово коммерческий кооперативный колледж, затем работал во франковском ресторане. Был женат.

Кортеж с телом воина в Черниеве встретили по ул. Леси Украинки, именно там, где жил Виктор Римик.

Нью-Йорк относится к Торецкому городскойтерриториальной громаде Бахмутского района, расположен на реке Кривой Торец в 10 км от Торецка и в 38 км от Донецка. Между прочим, поселок так называется с 1860 года, хотя в советские времена по политическим соображениям село называли Новгородским.

Минобороны окупантов заявило о взятии Нью-Йорка в Донецкой области еще 20 августа. Но удерживавшая позиции в Нью-Йорке 53-я ОМБр заявляла, что эта информация не соответствует действительности. Бои за поселок продолжаются уже больше недели.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину на Покровском направлении погиб младший сержант из Тернопольщины Михаил Колодчук. Отец двух сыновей смертельных ранений получил 17 августа.

Напомним, что в боях на Курщине погиб воин из Тернопольщины. 46-летний Иван Ковальский последний бой принял в Кореневском районе этого российского региона.

Также стало известно, что в боях за Украину отдал жизнь 19-летний Герой из Волыни. Валентин Антонюк защищал город Торецк в Донецкой области.