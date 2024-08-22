Гибнут лучшие: в боях за Украину отдал жизнь 19-летний Герой из Волыни

Российское полномасштабное вторжение забрало жизнь еще одного молодого защитника Украины – на фронте погиб военный-контрактник Валентин Антонюк из Волынской области. Украинскому воину было всего 19 лет.

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О потере сообщили на сайте Рожищенского городского совета. Валентин служил стрелком стрелкового батальона.

Боец погиб 20 августа 2024 года в результате артиллерийского обстрела противника в районе населенного пункта Торецк Донецкой области.

"Рожищенская громада снова в трауре. С фронта поступило известие о потере жителя нашей громады, солдата-контрактника Валентина Александровича Антонюка, 2004 года рождения", – говорится в сообщении.

В горсовете выразили соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины.

"Скорбим и разделяем боль от этой невосполнимой потери", – написали там.

Траур по погибшему Герою продлится с 22 по 24 августа 2024 года включительно. О дате и времени похорон Валентина Антонюка будет сообщено позже.

Ранее стало известно, что от ранения, полученного на фронте, скончался инспектор отделения тактической поддержки патрульной полиции города Киева Роман Зеленский. Жизнь защитника Украины оборвалась 21 августа. Роман присоединился к рядам патрульной полиции Киева с самого начала ее создания в 2015 году.

22 августа в Ривне простились с воином Олегом Пархомчуком, погибшим в борьбе за Украину. Он с первых дней полномасштабной войны добровольцем вступил в тероборону, а затем воевал на Херсонщине и под Купянском.

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из луганских направлений фронта в бою погиб 21-летний солдат Николай Трофимчук из Ривного. Он служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде, имел позывной "Левша".

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