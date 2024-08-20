Прошел Бахмут и Авдеевку: в боях за Украину погиб 21-летний защитник из Ривне. Фото

На одном из луганских направлений фронта погиб молодой воин Николай Трофимчук из города Ривне. Он служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде, имел позывной "Левша".

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Защитнику навеки остался 21 год. О потере сообщил Ривненский городской совет, цитируя рассказ отца Героя.

Николай Трофимчук родился 19 июня 2003 года в Ривне. Окончил лицей №27, затем продолжил обучение в Квасиловском профессиональном лицее, где получал специальность автослесаря. Он и во время службы был студентом, ведь учился на третьем курсе факультета здоровья, физической культуры и спорта Международного экономико-гуманитарного университета имени Степана Демьянчука.

"Вечная память Герою! Искренние соболезнования родным и близким", – отметили в вузе.

Когда началось полномасштабное российское вторжение, Николай вместе с отцом, который сам воспитывал сына и дочь, добровольцами пошли в военкомат.

"Сын сначала попал в тероборону, нес службу на Беларусской границе. А потом захотел в "Азов". Написал рапорт на перевод и так оказался в 3-й отдельной штурмовой бригаде", – рассказал отец Героя Сергей.

В войске Николай получил позывной "Левша". Вместе с побратимами молодой воин прошел бои за Бахмут и Авдеевку. Однако всегда на вопросы родных отвечал коротко: "У меня все хорошо".

"Я его сам воспитывал, потому сын не привык жаловаться. Спортсмен, вел здоровый образ жизни. Как-то приехал в отпуск, просыпаюсь ранним утром, а он уже бегать собирается… Добрый очень, всегда старался помочь другим. Заботился о сестренке младшей: ей всего 13 лет, Коля всегда переживал, чтобы она училась – репетиторы, дополнительные задания – всегда поддерживал. Очень ответственный. У него побратим погиб, так каждый раз его семью посещал, поддерживал, помогал", – добавил отец защитника.

Жизнь 21-летнего солдата Николая Трофимчука оборвалась 16 августа 2024 года во время выполнения боевого задания на передовой в Луганской области.

Прощание с защитником запланировано 20 августа на площади Независимости в Ривне. Чин похорон совершат в Свято-Георгиевском подворье Свято-Николаевского Городоцкого женского монастыря. Похоронят Героя на кладбище Новое.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне на войне против российских захватчиков погиб стрелок-санитар "Азова" Максим Зосимчук из ривненского села Великие Цепцевичи. Защитнику было 23 года, его жизнь оборвалась на фронте в Донецкой области.

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