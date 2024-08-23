Отдал жизнь за Украину: в боях на Курщине погиб воин с Тернопольщины. Фото

В боях за Украину отдал жизнь 46-летний воин Иван Ковальский из Тернопольской области. Защитник погиб во время операции ВСУ на территории Курской области РФ.

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Трагическое известие сообщили в Вишневецкой громаде. В пятницу, 23 августа, там будут прощаться с Героем.

Иван Михайлович Ковальский, 1978 г. р., был родом из села Бодаки, окончил местную школу.

"Во время прохождения военной службы зарекомендовал себя с положительной стороны. Функциональные обязанности выполнял отлично, пользовался авторитетом среди коллег и подчиненных. У него был хороший уровень мотивации к военной службе и профессиональному самосовершенствованию", – охарактеризовали земляка в громаде.

Верный воинской присяге на верность украинскому народу солдат Иван Ковальский погиб 16 августа вблизи н. п. Викторовка в Кореневском районе Курской области РФ.

Знакомые отметили, что только недавно похоронили его одноклассника, тоже защищавшего родную страну на передовой, а теперь будут прощаться и с ним.

23 августа жителей Вишневецкой громады попросили встретить Героя, возвращающегося на щите, коридором уважения сопроводить кортеж с телом защитника к церкви Святой Троицы, где совершится чин похорон. Свой вечный покой воин найдет на Мухавецком кладбище.

"Искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал Ивана Михайловича. Вечная память и слава Герою", – добавили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из направлений фронта в Донецкой области погиб 32-летний воин Тарас Гондз из Тернополя, который еще изучал психологию на магистратуре. На войне он спас много жизней, вытаскивал побратимов из самого ада, за что был награжден нагрудным знаком главкома ВСУ.

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