Вытаскивал побратимов из ада: на фронте погиб воин из Тернополя, награжденный нагрудным знаком главкома ВСУ. Фото

На одном из направлений фронта в Донецкой области погиб воин Тарас Гондз из Тернополя, еще изучавший психологию на магистратуре. На войне он спас много жизней, вытаскивал побратимов из самого ада, за что был награжден нагрудным знаком главкома ВСУ.

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Защитнику навеки осталось 32 года. О потере известили городской голова Сергей Надал, а также в ТНПУ.

Гондз Тарас Андреевич (07.02.1992 г. р.) был выпускником факультета педагогики и психологии Тернопольского национального педагогического университета им. Владимира Гнатюка. Также он продолжал там получать высшее образование, в частности, магистерский уровень по специальности "Психология".

Лишь год назад в одной из аудиторий родного университета студент и воин сдавал квалификационный экзамен по психологии. Преподаватели вспоминают, как после оглашения результатов все стоя аплодировали ему, благодарили за героизм и мужество, за верность родной земле и украинскому народу.

"Но мы не знали тогда, что в последний раз его обнимаем, просим беречь себя и вернуться живым и здоровым... Тарас был чрезвычайно искренним и светлым человеком, всегда готов поддержать, помочь, разрадовать", – рассказали в ТНПУ.

Бакалаврскую работу студерт-воин защищал уже с передовой, поскольку, несмотря на отпуск, его срочно вызвали вернуться к исполнению своих обязанностей. Тема его работы звучала так: "Особенности психологической готовности мобилизованных военнослужащих к ведению боевых действий".

"Проклятая война веселого и беззаботного юноши превратила в мужественного и достойного мужчину, бесстрашного и чрезвычайно дисциплинированного воина. На войне Тарас много раз спасал человеческие жизни, вытаскивал из ада своих побратимов... Вот только себя не смог уберечь..." – добавили в учебном заведении.

Защитник погиб 13 июля во время вражеского обстрелв в Донецкой области. Ужасное известие подтвердила и его мама Ольга Гондз.

"Нет между нами моего Тарасика… Тебе еще жить и жить…" – написала женщина.

Тернополянин Тарас Гондз был награжден почетным нагрудным знаком главнокомандующего ВСУ "За сохраненную жизнь". О дате и времени прощания с воином в громаде скажут дополнительно.

"Всем миром искренне сочувствуем родным, близким, друзьям, знакомым защитника. Светлое воспоминание о нашем Герое навсегда останется в истории Украины. Вечная память!", "Весь ТНПУ и коллектив факультета педагогики и психологии выражают искренние соболезнования матери и всей семье! Просим всех сложить искреннюю молитву за душу светлого воина Тараса, отдавшего свою молодую жизнь за то, чтобы мы с вами продолжали жить, работать и развивать нашу Украину", "Мой одногруппник… Болит невероятно… Столько хочется сказать и написать, а не могу… Просто спасибо тебе, наш Герой Тарас!" – выразили соболезнования знакомые воина.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою против российских оккупантов вблизи Торецка на Донетчине погиб 30-летний воин Роман Слота из Тернополя. Он был инспектором взвода в штурмовом полку "Сафари" объединенной штурмовой "Лють" НПУ.

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