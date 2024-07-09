Без отца остались двое детей: в боях у Торецка погиб 30-летний защитник с Тернопольщины. Фото

В бою против российских оккупантов вблизи Торецка Бахмутского района Донецкой области погиб защитник Украины с Тернопольщины Роман Слота. 30-летний Герой был инспектором взвода в штурмовом полку "Сафари" Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють".

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Трагическое известие сообщили в Facebook Чортковского городского совета. Жизнь бойца оборвалась 6 июля.

В родной громаде вспомнили, что Роман всегда был активным, положительным, искусным спортсменом, всегда с радостью принимал участие во всех соревнованиях. Но в 2023 году он ушел добровольцем на фронт.

Тело Героя в последний раз встретили дома 9 июля, прощание с бойцом прошло в соборе верховных апостолов Петра и Павла. У Романа остались родители, жена и двое детей.

Напомним, также 9 июля в Киеве простились с защитником Украины Владимиром Сергиевским с позывным "Ирландец". Он служил в 72-й бригаде имени Черных Запорожцев. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 4 июля на Донбассе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В результате артиллерийского обстрела в Покровском районе Донецкой области погиб военнослужащий с Волыни Валентин Шалепина. Герою было всего 28 лет.

– В Николаевской области преждевременно оборвалась жизнь морского пехотинца Владимира Росы из Львовской области. В начале полномасштабной войны он оборонял Киевщину, дальше воевал по другим направлениям: неоднократно был ранен, получил инвалидность, но до последнего стоял на защите Украины.

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