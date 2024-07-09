Ему навсегда будет 29: погиб защитник со Львовщины, участвовавший в обороне Киевщины. Фото

В Николаевской области преждевременно оборвалась жизнь морского пехотинца Романа Росы из Львовской области. В начале полномасштабной войны он оборонял Киевщину, далее воевал на других направлениях: неоднократно был ранен, получил инвалидность, но до последнего стоял на защите Украины.

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Мужественному воину навеки осталось 29 лет. О потере сообщили Новояворовский городской совет и Нагачевский старостинский округ.

Роса Владимир Владимирович, 16.02.1995 г. р., был родом из села Нагачев. Учился в местной школе до девятого класса, позже окончил Новояворовский лицей. По специальности был строителем, работал по им, а также на складах сети магазинов АТБ.

В 2015 году мужчина пошел на службу в ВСУ, отслужил контракт и уволился. Однако накануне полномасштабного вторжения, как резервист первой очереди, снова взял в руки оружие и уже в марте 2022-го встречал врага на подступах к Киеву.

"Неоднократно был ранен, получил инвалидность, имел возможность уволиться, но в который раз возвращался к своим побратимам", – отметили в старостинском округе.

Роман Роса служил в 35-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского Осенью 2022-го получил тяжелые ранения, однако отказался от демобилизации и после длительного лечения вернулся на службу.

По словам побратимов, он был очень образцовым военнослужащим, верным и преданным украинскому народу. 1 июля 2024 года родные известили о трагической смерти бойца в результате несчастного случая в Николаевской области.

У защитника остались родители, сестра и брат. Простились с ним в Новояворовске 8 июля.

"Уважение и уважение вам, родители, за воспитание такого сына. Просим Бога дать вам силы выдержать это тяжелое горе, которое легло на ваше сердце. Мы вместе с вами разделяем эту боль утраты. Вечная память и честь тебе, наш Герой!" – выразили соболезнования земляки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области во время пребывания в отпуске по состоянию здоровья преждевременно скончался военный Валерий Багмут. Он был сержантом резерва запасной роты.

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