Ситуация в Нью-Йорке сложная, но враг не контролирует поселок: в DeepStatе рассказали о боях. Карта

В поселке Нью-Йорк на Донетчине идут тяжелые бои, ситуация для Сил обороны остается сложной. Однако российские войска не контролируют населенный пункт полностью.

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Об этом заявили в проекте DeepStatе. В то же время там обратили внимание, что на протяжении последних дней оккупанты пытаются обойти позиции Сил обороны на некоторых маршрутах с целью сконцентрироваться в соседней Нелиповке.

"Ситуация в Нью-Йорке сложная, но враг не контролирует поселок, несмотря на заявления блогеров и института изучения телеграмма (в DeepState, очевидно, подразумевают американский Институт изучения войны, который часто критикуют за использование в качестве информационных источников сообщений российских пропагандистов и "военкоров". – Ред.). Кроме того, в поселке сложилась уникальная ситуация, когда происходит хаос с обеих сторон. Последние дни кацапы по определенным маршрутам просто обходят НПшки Сил Обороны и пытаются сконцентрироваться в Нелиповке, где уже идут меры по ликвидации врага", – отметили в DeepStatе.

Там подчеркнули, что враг не пытается захватить поселок, вместо этого отдавая предпочтение попыткам закрепиться в глубине.

"С другой стороны пребывание врага в тылу тоже ничем хорошим не заканчивается. Если получится к*цапов вытеснить из Нелиповки, то такая тактика, конечно, будет иметь смысл. Но пока имеем то, что имеем", – резюмировали в DeepStatе.

Напомним, ранее в DeepStatе показали, как защитники Украины уничтожают врага в районе Ямполевки. Вражеские атаки там происходят практически непрерывно.

Также там опубликовали видео, на котором зафиксировано, как защитники Украины нанесли удары по российской пехоте в окрестностях Прогресса.