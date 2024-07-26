Защитники Украины нанесли удары по российской пехоте на окраинах Прогресса: в DeepStatе показали видео

Бойцы 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины ударили по оккупантам на окраине поселка Прогресс на Покровском направлении Донецкой области. В результате была поражена вражеская пехота, которая размещалась вблизи железной дороги.

Видео дня

Видео ударов 25 июля опубликовала прессслужба 31-й омбр, также его распространили в Telegram-канале аналитического проекта DeepState. По словам военных, удары по врагу нанесли операторы FPV-дронов батальона беспилотных систем бригады.

В DeepState в свою очередь объяснили, что поражение нанесено по вражеской "пехоте и китайским гольфарам на северо-восточных окрестностях Прогресса вдоль железной дороги".

Именно пехота является основной силой противника в этом районе, говорят аналитики.

Враг имеет тотальное преимущество в живой силе.

По словам сдерживающих это огромное давление воинов ВСУ, оккупантами "здесь просто кишит", рассказали в DeepState.

"Очень хотелось бы свозить туда западных партнеров (...), а также украинцев, которые высмеивали предложение собирать FPV-дроны на кухне, ведь эти дроны также становятся огромной помощью для наших бойцов в уничтожении уродов, которые сами по себе не исчезнут", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в DeepState заявили, что оккупантам удалось быстро переломить ход боя за Прогресс. В дальнейшем враг надеется выйти на трассу, которая соединяет Покровск с Константиновкой.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что войска РФ рвутся к Покровску, не учитывая тежелых потерь. По его словам, украинские военные овладевают новыми способами уничтожения разведдронов РФ в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности.

Силы обороны 24 июля полностью остановили штурм РФ численностью примерно с батальон в направлении Константиновки, отразив одну из крупнейших с октября 2023 года атак на западе Донецкой области.

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