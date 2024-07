ВСУ отразили одну из самых больших атак армии РФ на западе Донетчины: ISW указал на тщетность намерений врага

Силы обороны Украины 24 июля полностью остановили штурм ВС РФ, численностью примерно с батальон, в направлении села Константиновка Покровского района. Так они отразили одну из крупнейших с октября 2023 года атак российских механизированных подразделений на западе Донецкой области.

Видео дня

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики ссылаются на геолокационные кадры, опубликованные в минувшую среду.

Согласно им, украинская армия пресекла попытку примерно батальона оккупантов с бронетехникой штурмом пройти в Константиновку (Марьинская громада, юго-запад временно оккупированного Донецка) после того, как российские войска продвинулись к юго-восточной окраине населенного пункта.

Так, 79-я отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада ВСУ, действующая на Кураховском направлении, сообщила, что российские силы атаковали одновременно с использованием 11 танков, 45 боевых бронированных машин, редкой бронированной боевой машины "Терминатор" (отмечается, что Россия произвела всего 23 единицы такой техники по состоянию на декабрь 2023 года), 12 мотоциклов и примерно 200 захватчиков-штурмовиков. Они шли с нескольких тактических направлений на рассвете 24 июля.

По данным бригады, украинская воздушная разведка обнаружила механизированные колонны на расстоянии, поэтому защитники использовали артиллерию, беспилотники и минные поля, чтобы остановить российское наступление. Они повредили или уничтожили шесть российских танков, семь ББМ и все 12 мотоциклов. Оккупанты отступили после того, как ВСУ уничтожили первую волну их техники.

"В последний раз мы наблюдали, как российские силы проводили механизированную атаку размером с батальон в Донецкой области в марте 2024 года. Они не проводили более крупных механизированных атак в Украине с первых дней четырехмесячной операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года", – подчеркнули в ISW.

Там предположили, что войска РФ, вероятно, намеревались продвинуться дальше в Константиновку в рамках своих усилий по захвату населенного пункта и перерезанию трассы Т-0524 Константиновка – Угледар.

Российские пропагандисты давно определили перекрытие трассы Т-0524 и нарушение украинских наземных линий связи к Угледару как "основную тактическую цель" на этом направлении фронта. Один из российских "милитаристов" недавно предположил, что ВС РФ активизируют свои операции к югу от Константиновки для поддержки этой цели и якобы заставят ВСУ отступить с позиций в Угледаре, а также вокруг него.

"Российские войска, скорее всего, не добьются оперативно значимых успехов в этом районе линии фронта в ближайшем будущем, даже если они заставят украинские силы отступить с близлежащих позиций. Поскольку окружающая территория не имеет оперативно значимых целей и в основном состоит из полей и изолированных небольших поселений, не имеет поблизости значительных тактических высот", – выразили убеждение аналитики ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в сводке Генштаба ВСУ за 24 июля отмечалось, что оккупанты сосредоточились на Кураховском и Покровском направлениях. За те сутки защитники отбили примерно по два десятка вражеских атак на каждом из этих участков передовой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!