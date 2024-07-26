ВСУ отразили одну из самых больших атак армии РФ на западе Донетчины: ISW указал на тщетность намерений врага
Силы обороны Украины 24 июля полностью остановили штурм ВС РФ, численностью примерно с батальон, в направлении села Константиновка Покровского района. Так они отразили одну из крупнейших с октября 2023 года атак российских механизированных подразделений на западе Донецкой области.
Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики ссылаются на геолокационные кадры, опубликованные в минувшую среду.
Согласно им, украинская армия пресекла попытку примерно батальона оккупантов с бронетехникой штурмом пройти в Константиновку (Марьинская громада, юго-запад временно оккупированного Донецка) после того, как российские войска продвинулись к юго-восточной окраине населенного пункта.
Так, 79-я отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада ВСУ, действующая на Кураховском направлении, сообщила, что российские силы атаковали одновременно с использованием 11 танков, 45 боевых бронированных машин, редкой бронированной боевой машины "Терминатор" (отмечается, что Россия произвела всего 23 единицы такой техники по состоянию на декабрь 2023 года), 12 мотоциклов и примерно 200 захватчиков-штурмовиков. Они шли с нескольких тактических направлений на рассвете 24 июля.
По данным бригады, украинская воздушная разведка обнаружила механизированные колонны на расстоянии, поэтому защитники использовали артиллерию, беспилотники и минные поля, чтобы остановить российское наступление. Они повредили или уничтожили шесть российских танков, семь ББМ и все 12 мотоциклов. Оккупанты отступили после того, как ВСУ уничтожили первую волну их техники.
"В последний раз мы наблюдали, как российские силы проводили механизированную атаку размером с батальон в Донецкой области в марте 2024 года. Они не проводили более крупных механизированных атак в Украине с первых дней четырехмесячной операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года", – подчеркнули в ISW.
Там предположили, что войска РФ, вероятно, намеревались продвинуться дальше в Константиновку в рамках своих усилий по захвату населенного пункта и перерезанию трассы Т-0524 Константиновка – Угледар.
Российские пропагандисты давно определили перекрытие трассы Т-0524 и нарушение украинских наземных линий связи к Угледару как "основную тактическую цель" на этом направлении фронта. Один из российских "милитаристов" недавно предположил, что ВС РФ активизируют свои операции к югу от Константиновки для поддержки этой цели и якобы заставят ВСУ отступить с позиций в Угледаре, а также вокруг него.
"Российские войска, скорее всего, не добьются оперативно значимых успехов в этом районе линии фронта в ближайшем будущем, даже если они заставят украинские силы отступить с близлежащих позиций. Поскольку окружающая территория не имеет оперативно значимых целей и в основном состоит из полей и изолированных небольших поселений, не имеет поблизости значительных тактических высот", – выразили убеждение аналитики ISW.
Как сообщал OBOZ.UA, в сводке Генштаба ВСУ за 24 июля отмечалось, что оккупанты сосредоточились на Кураховском и Покровском направлениях. За те сутки защитники отбили примерно по два десятка вражеских атак на каждом из этих участков передовой.
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