Враг продолжает попытки прорвать оборону ВСУ: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

С начала суток, 24 июля, на линии фронта произошло более 90 боевых столкновений. Горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском направлении.

Видео дня

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00. Ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Враг также активен на Кураховском направлении.

"Несмотря на значительные потери, которые наносят оккупантам наши защитники, враг продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Сегодня захватчики сосредоточились на Кураховском и Покровском направлениях", – говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, не прекращаются систематические атаки артиллерии и авиации врага по приграничной области Сумской и Черниговской областей. Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали районы населенных пунктов Ходыно, Волковка, Клюса, Дачное. Кроме того, враг нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по Александровке и из РСЗО обстрелял Басовку.

Вместе с тем под постоянным огнем вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня террористы сбросили уже 15 КАБов. Целили в районы населенных пунктов Волчанск, Липцы, Большие Проходы и Малые Проходы.

Ситуация на фронте

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты пять раз пытались совершить штурм оборонительных рубежей украинского войска. Все вражеские атаки отражены подразделениями Сил обороны.

На Купянском направлении противник четырежды активно шел на позиции наших подразделений в районе Синьковки, Петропавловки и Стельмаховки. Украинские воины стойко держат оборону.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Невского и в Серебрянском лесу. Пять боестолкновений завершились без успеха для противника, еще одно – продолжается.

На Северском направлении защитники украинской земли отразили четыре атаки оккупационной армии, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмов позиций нашего войска вблизи Новомаркового и Часова Яра. В настоящее время ведутся четыре боестолкновения. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении количество вражеских атак выросло до шести. Враг сосредоточил свои усилия в районе Северного и Нью-Йорка, где происходят шесть боестолкновений. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности, бомбардировкам подвергается район Торецка.

С начала суток на Покровском направлении противник, при поддержке авиации, уже предпринял 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 15 атак противника, семь атак продолжаются. Потери неприятеля уточняются.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, на этом направлении за сегодняшний день отражены 27 атак оккупационной армии, восемь атак еще продолжаются.

На Времевском направлении наши войска отразили восемь штурмов противника в направлении Константиновки, Водяного и Угледара. Враг успеха не имел.

На Ореховском направлении оккупанты предприняли две неудачные попытки атаковать наши подразделения вблизи Малой Токмачки и Новодаровки.

В Приднепровском направлении противник однажды безуспешно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что потери российских оккупантов на поле боя втрое превышают потери украинских защитников. В то же время Силы обороны Украины, используя беспилотники-камикадзе большой дальности, уже атаковали около 200 объектов критической инфраструктуры в России.

Напомним, Александр Сырский также заявил, что Силы обороны сделают все возможное для возвращения границ 1991 года. У Киева был реалистичный план деоккупации Крыма, но он военная тайна.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает терять живую силу, технику и вооружение в развязанной ею войне против Украины. Накануне, 23 июля, общие потери агрессора в живой силе составили 1140 кафиров, в общей сложности "денацифицировано" уже более 570 тысяч россиян.