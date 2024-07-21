Генштаб назвал самое горячее направление на фронте: оккупанты за сутки 27 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ

С начала суток, 21 июля, на линии фронта произошло 77 боевых столкновений. Горячей всего сегодня оставалась ситуация на Покровском направлении.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 21 июля. Оккупанты за сутки 27 раз пытались вклиниться оборону ВСУ. Враг также активен в Харьковском и Купянском направлениях.

В этот раз в Генштабе за эффективную и профессиональную боевую работу отметили воинов 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша, решительно уничтожающие врага, наносят ему непоправимые потери в живой силе и технике.

"В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных удара с применением трех ракет, 52 авиационных удара (задействовал, в том числе 69 КАБ), использовал для поражения 713 дронов-камикадзе. Совершил более 3200 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", – говорится в сообщении военных.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении захватчики девять раз атаковали неподалеку от Глубокого и Волчанска. Семь атак врага успешно отражены нашими защитниками, еще две – продолжаются. По предварительным подсчетам в настоящее время потери агрессора сегодня составляют 79 военных убитыми и ранеными, кроме того наши воины уничтожили танк, две артиллерийские системы, боевую бронированную машину, 12 единиц автомобильной и три единицы специальной техники, 11 БпЛА, также повреждены два танка.

На Купянском направлении враг в течение дня десять раз пытался продвинуться к нашим позициям. Семь атак противника успешно отражены Силами обороны. Бои продолжаются.

На Лиманском направлении агрессор атаковал шесть раз в районах Макеевки и Тернов. До сих пор идет одно боестокновение. Потери русских оккупантов уточняются.

На Северском направлении захватчики пять раз в течение дня безуспешно пытались прорвать нашу оборону. Бои у Верхнекаменского продолжаются.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в пять боевых столкновений. Три атаки в районах Часова Яра и Андреевки остановлены. Два боестолкновения продолжается. Захватчики несут потери.

На Торецком направлении наши войска отражали пять атак противника. Три атаки отбиты, противник успеха не имел, продолжаются бои в двух локациях. Ситуация контролируется.

Наибольшую активность войск РФ проявили сегодня на Покровском направлении. Всего, с начала суток, оккупанты 27 раз пытались вклиниться в нашу оборону. В настоящее время 22 атаки врага отбиты, пять боестолкновений продолжаются. Наши защитники принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника вглубь украинской территории.

Противник несет значительные потери. По предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении 276 окупантов, 92 из них – безвозвратно. Уничтожены боевая бронированная машина, артсистема и девять автомобилей. Еще десять пушек, танк, 19 автомобилей и один РСЗО оккупантов значительно повреждены.

На Кураховском направлении враг пять раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Красногоровки и Прасковьевки. Все попытки противника прорваться на этом направлении были безуспешны.

Три раза оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении вблизи Роботиного и Новоданиловки.

В Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Один неудачный штурм агрессора был отражен украинскими воинами.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки РФ потеряла в Украине 229 единиц военной техники и около 1100 оккупантов. С начала войны потери агрессора достигли 566 710 человек.

Следует добавить, что страна-агрессор РФ все чаще использует нерегулярные военные формирования в наступательных операциях против Украины. Такие подразделения более уязвимы и очевидно, понесли значительно тяжелые потери за другие враждебные в течение последних девяти месяцев.

Ранее стало известно, что на фронте ликвидировали 18-летнего российского оккупанта, который хотел на войне "заработать деньги для семьи". За месяц до смерти захватчику исполнилось 18 лет, и он решил подписать контракт вместо прохождения срочной службы. Через семь дней он был ликвидирован.

Другой оккупант, дезертировавший из армии РФ, рассказал, что причинами огромных потерь россиян являются безумные приказы командиров, практика "обнуления" неугодных и использование "отрядов".

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