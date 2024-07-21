Армия РФ бросает в наступление в Украине неподготовленные нерегулярные войска – Минобороны Британии

Страна-агрессор РФ все чаще использует нерегулярные военные формирования в наступательных операциях против Украины. Такие подразделения более уязвимы и очевидно, понесли значительно более тяжелые потери, чем другие вражеские, в течение последних девяти месяцев.

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Об этом 21 июля заявили в Министерстве обороны Британии. Как отмечается на странице ведомства в соцсети X (бывший Twitter), РФ использует указанные формирования, несмотря на то, что они неподготовлены, необучены и не имеют артиллерийской или воздушной поддержки.

Это делает их более уязвимыми, чем подразделения регулярной армии РФ.

Одним из примеров таких российских подразделений является "Добровольческий корпус", созданный в 2023 году, состоящий из более чем 20 тысяч резервистов, наемников и бывших осужденных, отметили в Минобороны Британии.

Также ведомство заявляет, что эти формирования служат в нерегулярных подразделениях под единым командованием и контролем.

"Эти формирования, вероятно, понесли пропорционально большие потери в течение последних девяти месяцев по сравнению с российскими регулярными частями", – считают в министерстве.