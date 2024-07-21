ВСУ обезвредили за сутки 1100 оккупантов и девять танков армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки превратили в металлолом 229 единиц военной техники и вооружения оккупационной армии РФ. Во время боев ликвидировали и ранили по меньшей мере 1100 оккупантов.

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В общем на нашей земле положили уже около 566 710 личного состава войск страны-агрессора. Обновленные по состоянию на 21 июля данные о потерях врага сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники отминусовали 52 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 12 402), 46 боевых бронированных машин (15 963), 44 артиллерийские системы (15 586).

Также воины уничтожили девять вражеских танков (всех 8266) и одно средство противовоздушной обороны (896) оккупационных войск.

Кроме этого, обезвредили еще 68 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 21 036), девять – специальной техники (2616).

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили 2401 крылатую ракету, 1121 РСЗО, 362 самолета, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, за неделю с 13 по 19 июля 2024 года бойцы противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ уничтожили 154 вражеских средства воздушной разведки и нападения. Речь идет о шести российских крылатых ракетах и 148 БПЛА разных типов.

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