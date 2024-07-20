Шесть ракет и почти 150 дронов: в Сухопутных войсках показали результаты работы за неделю

За неделю с 13 по 19 июля 2024 года бойцы противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ уничтожили 154 средства воздушной разведки и нападения российских войск. Речь идет о 6 крылатых ракетах и 148 БПЛА разных типов.

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О результативной работе воинов сообщил в Facebook командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк. Он уточнил, что за неделю обезврежено:

– крылатые ракеты Х-101/555 – 6 единиц;

– БпЛА Shahed-131/136 – 12 ед.;

– БпЛА Орлан-10/30 – 11 ед;

– БпЛА Zala – 40 ед.;

– БпЛА Ланцет – 35 ед.;

– БпЛА Supercam – 8 ед.;

– БпЛА Привит-82 – 27 ед.;

– н/т – 15 единиц.

Кроме того, с помощью средств РЭБ украинские защитники подавляют также значительное количество тактических БПЛА противника, в частности fpv-дронов и дронов типа "крыло".

"Только за крайнюю неделю наши воины сорвали около 5 тысяч задач для вражеских БПЛА типа "крыло" и для более 3 тысяч fpv-дронов противника", – отметил Павлюк.

Отдельно командующий отметил работу расчетов ПВО 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко, накануне сбивших на Покровском направлении очередной Су-25.

Как сообщал OBOZ.UA:

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