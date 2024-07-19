В Донецкой области зенитчики сбили российский Су-25, пытавшийся обстреливать позиции ВСУ

Украинские воины 19 июля сбили еще один российский Су-25. Вражеский штурмовик на Покровском направлении уничтожили защитники из 110 ОМБр им. генерал-хорунжего Марка Безручко.

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Вражеский самолет пытался обстреливать позиции Сил обороны. Об этом сообщили в ОСУВ "Хортица".

"На Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, который пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны. Следует подчеркнуть, что воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко уничтожили очередной штурмовик Су-25, который уже пылает в степях украинского Донбасса", – говорится в сообщении.

В ОСУВ "Хортица" также подчеркнули: вражеская авиация 19 июля в очередной раз уменьшилась на один борт благодаря "меткости, сноровке и профессионализму наших зенитчиков".

Напомним, накануне, 18 июля, общие потери российских захватчиков составили 980 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 19 боевых бронированных машин, 55 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 42 БпЛА оперативно-тактического уровня, три крылатые ракеты, 76 единиц автомобильной техники.