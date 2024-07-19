Минус 980 оккупантов и 55 артсистем: озвучены потери ВС РФ за сутки

Силы обороны Украины за еще сутки боев на фронте ликвидировали и ранили по меньшей мере 980 военнослужащих российской армии. Также обезвредили 201 единицу вооружения и техники оккупационных сил.

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На сегодня общие потери личного состава вражеского войска на украинской земле составляют 564 620. Обновленные данные 19 июля обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

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