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Минус 980 оккупантов и 55 артсистем: озвучены потери ВС РФ за сутки
Силы обороны Украины за еще сутки боев на фронте ликвидировали и ранили по меньшей мере 980 военнослужащих российской армии. Также обезвредили 201 единицу вооружения и техники оккупационных сил.
На сегодня общие потери личного состава вражеского войска на украинской земле составляют 564 620. Обновленные данные 19 июля обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
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