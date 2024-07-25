Враг задействовал 11 танков и 45 БМП: воины 79-й бригады ДШВ на Кураховском направлении отразили один из самых больших штурмов войны. Видео

Украинские защитники на Кураховском направлении отразили один из крупнейших российских смешанных штурмов. Сотни окупантов ехали на мотоциклах и в БМВ, и шли пешком при поддержке танков и бронированных машин – 57 единиц бронированной техники, 12 мотоциклов и 200 штурмовиков пытались прорвать оборону украинцев.

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Об этом рассказали воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Они назвали отраженную атаку "одним из наибольших штурмов войны".

В частности, оккупанты одновременно применили 11 танков, 45 боевых бронированных машин с десантом и одну боевую машину поддержки танков "Терминатор". На мотоциклах также выехало 12 "гонщиков".

Враг выдвинулся для атаки на рассвете. Штурм начался сразу с нескольких направлений.

Пррте аэроразведка обнаружила российскую технику еще далеко на подступах. По оккупантам сразу же начала работать артиллерия ВСУ.

Первые танки и боевые бронированные машины остановили наши операторы ударных дронов. Дальше вступили в бой противотанкисты. Также немало вражеской техники взорвалось на минах, расставленных украинскими саперами.

"В итоге боя наши десантники подбили 6 танков и 7 ББМ с пехотой, сожгли все 12 мотобайков. Россияне понесли бешеные потери в живой силе: 40 оккупантов уничтожены, еще 37 ранены. После подведения первых танков и бронемашин, другая техника и живая сила врага начала панически бежать. Пехоту, разбежавшуюся по посадкам, добивали сбросами наши пилоты", – рассказали бойцы 79-ки.

79-я отдельная десантно-штурмовая бригада – это тактическое соединение десантников из Николаева. Созданная еще в 70-х годах прошлого столетия, бригада с 2014 принимала участие в российско-украинской войне. В частности, десантники 79 принимали участие в боях в Донецком аэропорту, находились на "южном фронте" в районе Мариуполя, действовали под Дебальцево.

Между прочим, в 79 Таврическую ОДШБр входит отдельная десантно-штурмовая рота белорусов. Белорусская десантная рота находится на Донецком направлении и является резервом командира одной из отдельных десантных бригад.

Как сообщал OBOZ.UA, в восемьсот восемьдесят вторые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины, на фронте произошло 125 боевых столкновений.

А накануне общие потери агрессора в живой силе составили 1140 кафиров, в общей сложности "денацифицировано" уже более 570 тысяч россиян.

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