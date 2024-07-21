Оккупантам удалось переломить ход боев за Прогресс на Донетчине, враг хочет перерезать трассу Покровск-Константиновка – Deep State

Российским оккупационным войскам за последние двое суток удалось быстро переломить ход боя за село Прогресс в Покровском районе Донетчины. В дальнейшем продвижении на этом направлении враг ставит перед собой две цели.

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Среди прочего, захватчики надеются выйти на трассу, которая соединяет Покровск с Константиновкой. О ситуации на этом участке передовой рассказали аналитики Deep State.

По их словам, бои на подступах к Прогрессу начались еще в последние дни апреля этого года и фактически последние три месяца Силам обороны удавалось сравнительно успешно отражать вражеские атаки, хотя потери позиций периодически были.

"Полосу, которая состояла из самого села, приняла одна из пехотных бригад. Когда враг начал массированный штурм 19 июля, то почти все село было оставлено. Срочно поступила помощь из другой уже механизированной бригады, которая стала на западной улице села. 20 июля из-за отсутствия достаточного количества пехоты и ее силам пришлось отойти. Теперь уже за село", – утверждают аналитики.

Они подчеркнули, что это вынуждает другую украинскую бригаду, стоящую вдоль железной дороги, разворачивать позиции еще и на фланг. Кроме того, говорят авторы карты войны, существует риск окружения, а "приказа об выравнивании линии нет".

Специалисты уверены, что дальнейшее продвижение войск РФ на Покровском направлении имеет сразу две цели.

Во-первых, оккупанты стремятся приблизиться или перерезать трассу Покровск – Константиновка. А западнее Воздвиженки существует высота 229.0, которая тоже "влечет" врага.

Во-вторых, захватчики могут иметь движение по хребту, по которому пролегает железная дорога, с последующим выходом к высоте 224.8 и Новогродовке.

"К сожалению, больше деталей сообщить не можем. Бойцы Сил обороны Украины пытаются сделать все, чтобы ни одна из целей не была реализована врагом", – отметили в Deep State.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях подразделения Си обороны Украины отошли из поселка Урожайное Волновахского района Донетчины. Соответствующее решение командование приняло для сохранения жизни военнослужащих.

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