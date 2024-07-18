Силы обороны отошли с Урожайного в Донецкой области: в ОСУВ 'Хортица' назвали причину. Карта

Силы обороны Украины отошли из поселка Урожайное Донецкой области. Соответствующее решение было принято с целью сохранения жизни военнослужащих.

Об этом "Суспільному" сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. Он пояснил, что украинским военным уже не было, где закрепиться в населенном пункте.

"Враг разрушил в Урожайном почти все, отошли на другие позиции", – добавил он.

Спикер отметил, что оккупанты терроризировали поселок постоянными, комбинированными и длительными обстрелами. Практически весь населенный пункт уничтожен.

"Позиции украинских защитников были разрушены и держать там личный состав было угрозой для жизни наших военных", – сказал Волошин.

По его словам, чтобы добиться успехов и "побед" в разрушенных населенных пунктах, армия РФ не считается с собственными потерями.

"Они не одну сотню убитыми составляют, а результат – разрушенный населенный пункт и вокруг него куча трупов российских солдат, которые уже не вернутся к своим родным домой", – отметил Волошин, добавив, что Силы обороны продолжают контролировать ситуацию на указанном направлении.

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Как сообщал OBOZ.UA:

– Еще 14 июля Telegram-канал DeepState сообщил, что оккупационные войска РФ захватили поселок Урожайное в Волновахском районе Донецкой области. Также у противника есть продвижение и на других участках фронта – они прошли вперед возле Новоселовки Первой на Покровском и Александрополя на Торецком направлениях.

– 13 июля в Deep State сообщили, что украинские военные выбили подразделения российских оккупантов из села Сотницкий Казачок на севере Харьковщины. Около недели назад в населенный пункт вошла вражеская диверсионная группа.

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