Deep State: Силы обороны выбили оккупантов из села на пограничье Харьковщины

Украинские военные выбили подразделения российских оккупантов из села Сотницкий Казачок на севере Харьковщины. Около недели назад в населенный пункт вошла вражеская диверсионная группа.

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Об обновлении карты сообщили в Telegram-канале основательной аналитики Deep State. На ней видно, что населенный пункт, еще 11 июля числившийся под красным цветом, соответственно как подконтрольный оккупантам, уже 12-го стал "голубым".

В Сотницкий Казачок около недели назад зашла российская ДРГ. Силы обороны проводили мероприятия по выявлению остатков этой группы диверсантов врага и их ликвидации.

В то же время, аналитики сообщили и плохие новости. В Донецкой области враг продвинулся возле Воздвиженки, Юрьевки, в Раздоловке и в Новоселовке Первой. Продолжаются бои в Урожайном и Красногоровке.

Напомним, попытки оккупировать Сотницкий Казачок враг предпринимал неоднократно. В частности, бойцы пограничной службы уже отражали нападение российской ДРГ там 26 июня. Между защитниками и захватчиками произошел стрелковый бой.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко 12 июля сообщил, что на Харьковском направлении продолжаются интенсивные бои с российскими оккупационными войсками, впрочем Силы обороны шаг за шагом перехватывают тактическую инициативу. Ситуация на этом передовом участке близка к стабилизации.

– В НАТО считают, что Украина в войне с оккупантами может перейти к наступательным операциям уже в этом году. Но для этого необходимо создать соответствующие условия. Прежде всего, военная помощь Украине должна не только сохраняться, но и усиливаться.

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