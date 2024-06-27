Завязался стрелковый бой: украинские пограничники отбили нападение ДРГ на Харьковщине

В среду, 26 июня, бойцы пограничной службы отразили нападение российской диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области. Оккупанты пытались проникнуть на территорию Украины в направлении села Сотницкий Казачок.

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Между защитниками и захватчиками завязался стрелковый бой. Об этом рассказал спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Вчера враг попытался провести боевые действия в направлении населенного пункта Сотницкий Казачок на Харьковщине. Действовала диверсионно-разведывательная группа, зашедшая на территорию Украины, завязался стрелковый бой", – отметил он.

По его словам, перед этим российские войска вели обстрелы украинских позиций с других средств поражения.

Вражескую атаку пограничники отбили. На место боя также отправился "противодиверсионный резерв, чтобы зачистить местность".

Спикер Госпогранслужбы указал, что в июне наблюдается всеобщее снижение деятельности российских ДРГ и обстрелов врагом приграничья с территории России и Беларуси.

В то же время он предупредил: Силы обороны должны быть готовы к повторению таких ситуаций на любом направлении соседства с агрессором.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ОСГВ "Северск" рассказали, что недооценивать действия врага не стоит: его ДРГ достаточно хорошо подготовлены и профессиональны. Силы обороны прибегают к применению определенных тактических приемов, чтобы выявлять и уничтожать оккупантов до того, как они пересекут границу.

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