'Не нужно недооценивать врага': в ОТУ 'Северск' рассказали о ДРГ, которые Россия бросает на границу с Украиной

На границу с Украиной Россия постоянно бросает диверсионно-разведывательные группы. Недооценивать действия врага не стоит: эти ДРГ достаточно хорошо подготовлены и профессиональны.

Силы обороны прибегают к определенным тактическим приемам, чтобы выявлять и уничтожать вражеские диверсионно-разведывательные группы еще до того, как они пересекут границу. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник.

"Наша разведка отслеживает действия сил, находящихся по ту сторону границы. И, конечно, все время – и в прошлом году, и в этом году, и зимой, и весной – здесь работают достаточно профессиональные диверсанты именно со стороны РФ. Не нужно недооценивать врага" , – отметил Мысник.

Он добавил: Силы обороны прибегают к определенным тактическим приемам, которые помогают уничтожать российские ДРГ еще до того, как они пересекут границу. Усложняет для российских "спецов" выполнение поставленных задач и построенная на границе система обороны.

Прокомментировал Мысник также информацию о том, что в состав этих ДРГ якобы входят кадыровцы, ведь именно глава Чечни Рамзан Кадыров на днях публиковал видео с российским флагом в селе Рыжевка Сумской области.

Подтверждений включения кадыровцев в российские ГРГ Силы обороны на данный момент не имеют. В то же время есть многочисленные подтверждения другой "специфики" применения силовиков из Чечни.

"Кадыровцы подразделения несколько иную имеют специфику. Больше всего как заградительные отряды, например, они выполняют задачи. Как показывает опыт, именно как штурмовые или разведгруппы они не очень активно применялись", -– подчеркнул спикер.

Напомним, на днях Кадыров заявил, что российские захватчики якобы захватили Рыжевку, расположенную на границе с Курской областью государства-агрессора России, у российского села Теткино. В доказательство своего утверждения он опубликовал видео с российским триколором на здании и кадры с табличкой Рыжевского сельского совета. Главенствующую роль в якобы "захвате" населенного пункта Кадыров приписал "бойцам полка "Ахмат-Чечня" МО РФ под командованием дорогого брата Асламбека Салиева".

9 июня заявление Кадырова относительно якобы оккупации Рыжевки официально опроверг глава Белопольской громады Юрий Зарко. В комментарии "Общественному" он заверил, что российских захватчиков в селе нет, населенный пункт находится под украинским контролем.