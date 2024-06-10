В Украине официально опровергли сообщения российских пропагандистов о том, что захватчики якобы зашли в населенный пункт Рыжевка в Сумской области. Поселок находится под украинским контролем.

Об этом сказал глава Белопольской громады Юрий Зарко в воскресенье, 9 июня, в комментарии "Суспільному". По его словам, российских оккупантов в Рыжевке нет.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что якобы российские захватчики захватили Рыжевку, расположенную на границе с Курской областью государства-агрессора России, около российского села Теткино.

Военный преступник опубликовал видео с обстрелами Рыжевки, в конце которого показана табличка Рыжевской сельской библиотеки.

В то же время, официальных комментариев от украинского военного командования об активных боевых действиях в этом районе не было.

На ресурсе "DeepState", который отслеживает ситуацию на поле боя в Украине, отметили, что с 2022 года по сегодняшний день ситуация в Рыжевке неизменна — украинских военных там практически не было, а сам населенный пункт является так называемой серой зоной, куда регулярно заходили ДРГ российских оккупантов.

"Сегодня "ахмат-чай" опубликовал видео, как они гуляют по деревне и бьют стволкой по окрестным селам. Они могли совершить данную акцию и в любой другой день года. Проблема Рыжевки – географическая. Село за рекой и фактически было сателлитом целого поселка Теткино", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГПСУ отметили, что подразделения российских оккупантов продолжают находиться вблизи границы с Сумской областью, однако численность этой группировки недостаточна для развертывания полномасштабных боевых действий, как это происходит на Харьковщине. Во всяком случае, Силы обороны готовы к разным сценариям.