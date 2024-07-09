В НАТО убеждены, что Украина сможет перейти к наступательным операциям на поле боя – СМИ

Украина в войне с оккупантами может перейти к наступательным операциям уже в этом году. Но для этого необходимо создать соответствующие условия. Прежде всего, военная помощь Украине должна не только сохраняться, но и усиливаться.

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Об этом во время саммита НАТО в Вашингтоне заявил высокопоставленный чиновник НАТО. Активизировать наступательные операции уже в этом году, как цитирует указанного чиновника Укринформ, позволяют "поставки оружия, ситуация на поле боя и погодные условия". Однако, по его словам, усиление обороноспособности Украины западной помощью все еще важно.

Чиновник НАТО подчеркнул, что Украина обладает ограниченными возможностями противовоздушной обороны, поэтому Россия "продолжит адаптировать ракетные комплексы и ударные беспилотники для преодоления украинского ПВО", однако Россия несет большие потери на поле боя из-за нехватки боеприпасов и слабой подготовки личного состава.

"Им приходится отдавать приказы малокомплектным и неопытным подразделениям выдвигаться в районы, чтобы достигать нереалистичных целей", – сказал он. Более того, для проведения наступательных операций России пришлось проводить новую мобилизацию и обеспечить значительные поставки боеприпасов из других стран вдобавок от полученных из Ирана и Северной Кореи.

Тем не менее, Россия демонстрирует готовность "продолжать и даже расширять военные действия".

"Мы все должны быть готовы продолжать поддерживать Украину и после 2025 года. Это не тот конфликт, который закончится в ближайшее время. Это то, что требует времени, годы самоотверженных усилий, направленных на то, чтобы Россия не победила", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, к аналогичному выводу пришли и аналитики Института изучения войны ISW. По их мнению, хотя Украина уже формирует несколько новых бригад, но задержки и недостаточную поставку оружия, вероятнее всего, не позволят ей оснастить их все. То есть только своевременная и соответствующая помощь Запада является решающим фактором, когда и в каком масштабе ВСУ смогут перехватить инициативу на фронте и провести значимые контрнаступательные операции.

Кстати, военный эксперт Николай Сунгуровский также подчеркивал, что события на фронте во многом зависят от того, получит ли Украина западную помощь в сроки и в согласованных объемах. По его мнению, при лучшем сценарии Силы обороны смогут перехватить инициативу и начать наступление до конца этого года.

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