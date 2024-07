Украина формирует новые военные бригады, но для контрнаступления нужно оружие: в ISW указали на нюанс с помощью Запада

Украина решает кадровые проблемы в армии и формирует несколько новых бригад, но задержки и недостаточные поставки оружия, вероятнее всего, не позволят ей оснастить их все. Своевременная и соответствующая помощь Запада по-прежнему является решающим фактором, определяющим, когда и в каком масштабе ВСУ смогут перехватить инициативу на фронте и провести значимые контрнаступательные операции.

Видео дня

Об этом в который раз указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они напомнили, что страна-агрессор Россия буден всегда приверженной путинской идеи разрушения украинской государственности и идентичности.

Недавно в интервью Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы находятся в лучшем положении с точки зрения личного состава, чем несколько месяцев назад, и что способность провести будущее контрнаступление зависит от оснащения бригад тяжелой техникой и артиллерией.

По его словам, ВСУ больше нуждаются в боеприпасах, чем в живой силе. Он подчеркнул, что военная техника доставляется на фронт слишком долго. Также повторил свои комментарии начала июня 2024 года о том, как медленное прибытие американской помощи в сфере безопасности усложняет усилия Украины по оснащению резервных бригад в достаточной степени, чтобы привлечь их к оборонительным операциям.

В ISW обратили внимание на то, что в последние месяцы украинские СМИ регулярно подчеркивали отсутствие достаточного количества техники для оснащения всех новых формирований. Нынешние же сообщения предполагают, что Украина "не сможет полностью оснастить все свои будущие бригады" без прибытия дополнительной помощи со стороны Запада. Месячная задержка с поставками "усугубила проблемы с усилиями Украины по мобилизации сил".

Аналитики считают, что способность Украины проводить оперативно значимые контрнаступательные операции в выбранное ею время имеет решающее значение для предотвращения затягивания войны. Ведь "теория победы" российского диктатора Путина о том, что Россия сможет постепенно продвигаться вперед в течение неопределенного времени, скорее всего, побудит его затягивать боевые действия и ужесточит его приверженность разрушению украинской государственности.

"Путин вряд ли изменит свои расчеты без того, чтобы Украина не нанесла дальнейших значительных поражений от российских войск. Поэтому у нее нет времени и гибкости, чтобы ждать западной помощи для оснащения новых подразделений. Чем дольше Украине придется ждать, тем больше возможностей у российских сил будет помешать ее усилиям по концентрации незадействованной боевой мощи для будущих контрнаступлений", – заявили в ISW.

Там добавили, что западная военная помощь ослабит давление оккупационных сил РФ на фронте, а большая уверенность в том, какие резервы ВСУ будут доступны, позволит Киеву начать конкретно планировать контрнаступательные действия.

"Помощь Запада, которая обеспечивает Силы обороны необходимым оборудованием и оружием в масштабах, сроках и регулярности, необходимых для операций по освобождению значительных участков территории, остается единственным вероятным путем уменьшения нынешней приверженности Путина разрушению украинской государственности и идентичности", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Николай Сунгуровский также подчеркнул, что события на фронте во многом зависят от того, получит ли Украина западную помощь в сроки и в согласованных объемах. По его мнению, при лучшем сценарии Силы обороны смогут перехватить инициативу и начать наступление до конца этого года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!