Атаки не прекращаются: в DeepStatе показали, как защитники Украины уничтожают врага в районе Ямполевки. Видео
В сети показали, как украинские защитники уничтожают оккупантов на Донетчине. В частности, бойцы 60-й отдельной механизированной бригады ударили по россиянам в районе населенного пункта Ямполевка.
Соответствующее видео показали в Telegram-канале основательной аналитики Deep State. Там отметили, что вражеские штурмы стали менее интенсивными, поскольку свои основные силы они стерли еще в начале об украинскую оборону.
"Со временем перевели определенные подразделения на другое направление или вывели на восстановление. Однако стабильные попытки атак, чтобы умереть, продолжаются, ресурсов для этого у них, к сожалению, много", – отметили аналитики.
Напомним, бойцы ГПСУ уничтожили очередные позиции российских войск у временно оккупированного города Кременна в Луганской области. Захватчики, в частности, обустроили его в пределах Серебрянского леса. По вражеским целям защитники отработали с помощью ударных беспилотников.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Украинские десантники точными ударами остановили одиночные попытки оккупантов продвинуться на Кураховском направлении фронта. Вражескую технику защитники превратили в металлолом.
– Украинские защитники показали кадры успешной операции по ликвидации штурмовой группы российских десантников 83-й ОДШБ под Волчанском. Примечательно, что "воспалительные" кадры с уничтожением российской "элиты" появились тогда, когда оккупанты отмечают так называемый "День ВДВ".
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