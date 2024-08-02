Пограничники показали, как разрушают вражеские укрепления недалеко от Кременной. Видео

Бойцы Госпогранслужбы уничтожили очередные позиции российских войск возле временно оккупированного города Кременная на Луганщине. Захватчики, в частности, обустроили их в пределах Серебрянского леса.

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По вражеским целям защитники отработали с помощью ударных беспилотников. Видео опубликовано в Telegram-канале бригады "Месть" Луганского пограничного отряда.

На кадрах видно, что оккупанты сделали себе укрытия между обугленными деревьями на луганской земле.

Часть из них была разрушена операторами тяжелого бомбера "Вампир".

Очевидно, что огонь уничтожил не только тайники захватчиков, но и их самих в пределах Серебрянского леса недалеко от Кременной.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Харьковского пограничного отряда уничтожили российскую гаубицу с помощью FPV-дрона. В частности, подразделение Quick Death поразило цель 122-мм "Д-30" оккупантов, которая была разработана еще в конце 1950-х годов в СССР.

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