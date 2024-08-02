Устроили 'фейерверк': украинские десантники уничтожили партию вражеской техники на Кураховском направлении. Видео

Искусные в управлении дронами украинские десантники точными ударами остановили одиночные попытки оккупантов продвинуться на Кураховском направлении фронта. Вражескую технику защитники превратили в металлолом.

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Поражение движущихся и нет целей произвели бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ. Видео опубликовано в ее официальном Telegram-канале.

"Не прекращают сиять фейерверки с уничтоженной вражеской бронетехники на земле украинского Донбасса, на Кураховском направлении", – отметили защитники.

Прежде чем сбросить "бавовну" на российское железо, операторы БПЛА бригады провели длительное наблюдение и тщательное сопровождение.

Лишь потом были попадания и яркие взрывы среди донбасского поля, в результате которых вражеская техника стала ломом, а оккупанты, которые ею управляли, вероятно, пеплом.

"На эти вещи можно смотреть вечно, сколько бы похожих сюжетов не встречалось раньше. Так как чем больше вражеской техники наши побратимы превратят в металлолом, тем быстрее мы сломаем шею отвратительной имперской двуглавой курицы", – добавили в 46-й ОАэМБр.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки, 1 августа, защитники Украины в общем уничтожили около 154 единиц различной техники и вооружения войск РФ. Также ликвидировали и ранили примерно 1100 оккупантов.

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