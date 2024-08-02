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Устроили "фейерверк": украинские десантники уничтожили партию вражеской техники на Кураховском направлении. Видео

Марина Лисничук
War
2 минуты
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Устроили 'фейерверк': украинские десантники уничтожили партию вражеской техники на Кураховском направлении. Видео

Искусные в управлении дронами украинские десантники точными ударами остановили одиночные попытки оккупантов продвинуться на Кураховском направлении фронта. Вражескую технику защитники превратили в металлолом.

Видео дня

Поражение движущихся и нет целей произвели бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ. Видео опубликовано в ее официальном Telegram-канале.

"Не прекращают сиять фейерверки с уничтоженной вражеской бронетехники на земле украинского Донбасса, на Кураховском направлении", – отметили защитники.

Прежде чем сбросить "бавовну" на российское железо, операторы БПЛА бригады провели длительное наблюдение и тщательное сопровождение.

Устроили "фейерверк": украинские десантники уничтожили партию вражеской техники на Кураховском направлении. Видео

Лишь потом были попадания и яркие взрывы среди донбасского поля, в результате которых вражеская техника стала ломом, а оккупанты, которые ею управляли, вероятно, пеплом.

Устроили "фейерверк": украинские десантники уничтожили партию вражеской техники на Кураховском направлении. Видео

"На эти вещи можно смотреть вечно, сколько бы похожих сюжетов не встречалось раньше. Так как чем больше вражеской техники наши побратимы превратят в металлолом, тем быстрее мы сломаем шею отвратительной имперской двуглавой курицы", – добавили в 46-й ОАэМБр.

Устроили "фейерверк": украинские десантники уничтожили партию вражеской техники на Кураховском направлении. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки, 1 августа, защитники Украины в общем уничтожили около 154 единиц различной техники и вооружения войск РФ. Также ликвидировали и ранили примерно 1100 оккупантов.

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