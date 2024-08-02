ВСУ обезвредили за сутки 1100 оккупантов и 42 артсистемы врага – Генштаб
Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1100 военнослужащих оккупационной русской армии. Кроме того, уничтожили 154 единицы ее военной техники и вооружения.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Согласно данным на 2 августа, общие потери живой силы войск агрессора на нашей земле достигают 580 590.
Накануне бойцы обезвредили 42 артиллерийские системы (всех 16 161), восемь боевых бронированных машин (16 211), три танка (8402) и две реактивные системы залпового огня (1134) врага.
В небе защитники сбили 37 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 13 005). Также сожгли 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн (21 872), шесть – спецтехники (2719) захватчиков.
Всего с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 907 средств ПВО, сбили 2407 крылатых ракет, 363 самолета и 326 вертолетов, потопили 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.
Как сообщал OBOZ.UA, по данным Forbes, защитники Украины с помощью FPV-дрона сбили российский вертолет Ми-8. Поражение произошло над временно оккупированной частью Донетчины, оно было успешным благодаря высокому мастерству украинских операторов БПЛА и тщательно продуманной тактике.
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