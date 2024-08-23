Без отца остались сыновья: в боях Донецкой области погиб защитник с Тернопольщины. Фото

В боях за Украину на Покровском направлении погиб младший сержант с Тернопольщины Михаил Колодчук. Отец двух сыновей смертельные ранения получил 17 августа.

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Двое родных братьев Героя тоже защищают Украину в рядах ВСУ. Трагическое известие сообщили в Великоберезовицком поселковом совете.

"Война продолжает приносить горе в Великоберезовицкую громаду. С грустью сообщаем, что на фронте погиб житель поселка Великая Березовица, военнослужащий Михаил Анатольевич Колодчук 27.09.1981 года рождения. Михаил Колодчук был младшим сержантом пулеметного взвода роты огневой поддержки воинской части А4056", – рассказали на малой родине воина.

До начала полномасштабной войны Михаил был представителем максимально мирной профессии: он работал строителем. Земляки защитника вспоминают его как чуткого и доброго человека, как отца, который был примером для своих двух сыновей, который строил планы на будущее и лелеял мечты.

Герой, которому навсегда останется 42 года, свой последний бой принял 17 августа: он выполнял боевую задачу вблизи населенного пункта Птичье Покровского района Донецкой области.

"У Героя осталась мать Любомира, сыновья Андрей и Юрий, братья Анатолий и Василий, которые также в составе Вооруженных сил Украины защищают Родину. Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего Михаила!", – отметили в Великоберезовицкой громаде.

В последний путь воина провели 22 августа в родном селе. Почтить его память пришли родные и друзья, боевые побратимы и односельчане. Земляки в знак благодарности и уважения преклоняли колено.

Напомним, ранее стало известно, что в боях на Курщине погиб воин с Тернопольщины. 46-летний Иван Ковальский последний бой принял в Кореневском районе этого российского региона.

Также стало известно, что в боях за Украину отдал жизнь 19-летний Герой из Волыни. Валентин Антонюк защищал город Торецк в Донецкой области.