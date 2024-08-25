Занимался эвакуацией раненых: на Покровском направлении погиб воин со Львовщины. Фото

В боях на фронте в Покровском районе Донетчины погиб 35-летний защитник Богдан Обоист из Львовской области. Он участвовал в боевых действиях в составе 125-й бригады ТрО, занимался эвакуацией раненых.

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О потере сообщили знакомые воина и батальон теробороны "Лев". В День Государственного флага громада провела Героя в последний земной путь.

Богдан Романович Обоист (31.05.1988 г. р.) уроженец города Винники. Учился в общеобразовательной школе I-III ступеней №47 Львова. Затем получил профессию газоэлектросварщика и слесаря автомобилей. Работал в частной охранной фирме, а также на кузнице и шиномонтаже.

С началом полномасштабного российского вторжения мужчина вступил в ряды территориальной обороны. Он защищал суверенитет и территориальную целостность государства в составе 125-й отдельной бригады ТрО регионального управления "Запад" Сил территориальной обороны ВСУ.

Сначала солдат проходил службу во Львовской, Ривненской и Житомирской областях, затем воевал на Покровском и Угледарском направлениях фронта.

Богдан Обоист спас не одну жизнь: он занимался эвакуацией раненых побратимов, за добросовестную службу неоднократно был отмечен командованием.

Погиб защитник 18 августа 2024 года возле села Водяное Покровского района Донетчины. У него остались родители, жена, двое дочерей и брат.

В этом году в Винниках 23 августа сине-желтый флаг в День государственного флага Украины разворачивали, встречая Героя "на щите" на площади Независимости. Похоронили воина на Марсовом поле во Львове.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 августа во Львове провели в последний путь защитника Мариуполя Игоря Дубика. Воин вернулся на фронт даже после плена и реабилитации. Погиб в октябре 2023 года возле Нью-Йорка на Донетчине, и только сейчас удалось доставить его тело и отдать честь погибшему Герою.

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