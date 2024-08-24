После плена вернулся на фронт: во Львове простились с защитником Мариуполя Игорем Дубиком. Фото и видео

В пятницу, 23 августа, во Львове провели в последний путь защитника Мариуполя Игоря Дубика. После плена и реабилитации воин снова вернулся на фронт, где его жизнь оборвалась в октябре 2023 года.

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Военный погиб возле Нью-Йорка на Донетчине, только сейчас удалось вернуть его тело и отдать честь погибшему Герою. Об этом сообщает "Суспільне Львів".

Игорь Дубик из Мариуполя был ветераном АТО, а в начале полномасштабного вторжения он во второй раз пошел защищать родную землю от РФ. В конце февраля 2022 года его жена Оксана потеряла с ним связь.

Впоследствии выяснилось, что мужчина получил ранения во время обороны Мариуполя, оказался в госпитале "Азовстали", откуда попал в плен. Там воин находился 200 дней – сначала оказался в "Еленовке", а затем его перевезли на территорию РФ.

Игоря Дубика освободили 1 декабря 2022 года в рамках обмена. Тогда он впервые с конца февраля увидел своих родных.

После плена военный проходил лечение и реабилитацию. Вместе с женой Оксаной, которая в начале войны была вынуждена выехать из Мариуполя, они жили во Львове. Мужчина перенес две операции, два месяца был на реабилитации и 24 февраля 2023 года вернулся в свою бригаду.

"Я себе никогда не могла позволить спросить мужа: "Пойдешь ли ты защищать страну?" Потому что он бы меня тогда не уважал, оно выходило из того, что он воин, если он выжил и вернулся, то он пойдет дальше защищать страну", – говорит Оксана Дубик.

В последний раз военнослужащий приезжал в отпуск в августе 2023 года. Его внучка тогда очень не хотела отпускать дедушку на фронт, словно что-то чувствовала. "Моя Софийка – это его старшая внучка, она очень не хотела, чтобы он уезжал, она так просила, села на колени, обняла его, плакала: "Пожалуйста, дедушка, не уезжай, очень прошу". Он говорит: "Ну как я могу не уехать, я должен", – рассказала дочь Игоря Светлана.

Похороны Игоря Дубика состоялись в Гарнизонном храме, затем была городская церемония прощания на площади Рынок. Похоронили защитника на Лычаковском кладбище.

"Он так хотел жить, он столько еще хотел успеть сделать! Я буду жить во Львове или возле Львова и я попробую хоть частично претворить его мечту в жизнь", – сказала жена Героя.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне против российских оккупантов погиб старший сержант Даниил Нечволод, которому было всего 23 года. Воин служил в 79 пограничном отряде ГПС Украины.

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