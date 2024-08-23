Выполнял боевые задания на левом берегу Днепра: на фронте погиб 23-летний пограничник Данило Нечволод из Коломыи. Фото

На войне против российских оккупантов погиб старший сержант Даниил Нечволод, которому было всего 23 года. Воин служил в 79 пограничном отряде ГПС Украины.

Видео дня

Герой пал 22 июня 2023-го во время выполнения боевого задания на левом, временно оккупированном берегу Херсонщины. О трагедии сообщил в Facebook городской голова Коломыи (Ивано-Франковская область) Богдан Станиславский.

Нечволод родился на Донбассе. С юных лет был частью ДУК "Правый сектор", выполнял задачи в Мариуполе. В 2018 году присоединился к Государственной пограничной службе. После начала полномасштабного вторжения участвовал в обороне Мариуполя, Марьинки, Волновахи, Херсона.

Семья молодого Героя проживает в Коломые, поэтому похороны нашего защитника пройдут в этом городе.

"От Коломыйской громады искренне сочувствую родным павшего защитника. Это большая потеря. Пусть Даниил почивает с Богом!" – написал мэр.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Во время операции ВСУ в Курской области РФ погиб воин Олег Федоров из Ивано-Франковщины. Защитнику навеки осталось 34 года.

– На фронте оборвалась жизнь военнослужащего Николая Чарки из Одесской области. За несколько дней до гибели он вернулся в зону боевых действий из небольшого отпуска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!