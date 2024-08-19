'Украина потеряла сына': на фронте во время выполнения боевой задачи погиб защитник с Одесщины. Фото

На фронте оборвалась жизнь военнослужащего Николая Чарки из Одесской области. За несколько дней до гибели он вернулся в зону боевых действий из небольшого отпуска.

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Защитнику навеки остался 31 год. О потере сообщили в Тарутинском поселковом совете.

Николай Олегович Чарка родился 10 июня 1993 года. Проживал в поселке Тарутино Болградского района.

Только недавно воин отпраздновал свое 31-летие, также в конце июля – начале августа побывал в небольшом отпуске дома. Он успел посетить со словами благодарности волонтерский центр "Єдність", который постоянно поддерживал подразделение воина-земляка.

"29 июля ты пришел к нам с большим тортом, вместе пили чай-кофе, радовался отпуску, рассказывал о фронтовой жизни, со смехом вспоминал, как не смог правильно произнести "паляниця" на вопрос-проверку "своих". Вместе мечтали, как встретимся в мирной жизни. Не суждено… Помним! Не простим!" – рассказали волонтеры.

По возвращении из отпуска на фронт, защитник погиб 12 августа во время выполнения боевого задания.

"Одесщина и Украина снова потеряли своего верного сына, который героически боролся с коварным врагом… Выражаем глубокие соболезнования семье, родственникам, близким и друзьям по поводу преждевременной смерти нашего земляка как Героя. Вечная и светлая память защитнику Украины. Низкий поклон", – отметили в Отделе культуры и туризма Тарутинского поселкового совета.

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из восточных направлений фронта в боях против российских захватчиков погиб 34-летний воин Виктор Фанаржи из города Рени Одесской области. Он защищал страну практически с начала полномасштабной войны.

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