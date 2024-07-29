Ушел на фронт добровольцем: в боях на Донетчине погиб 34-летний защитник с Одесщины. Фото

На одном из восточных направлений фронта в боях против российских захватчиков погиб Виктор Михайлович Фанаржи из Рени Одесской области. Он защищал страну практически с начала полномасштабной войны.

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Воину навеки осталось 34 года. О потере известила Ренийская городская территориальная громада, подробнее о Герое рассказал его друг.

"Мы с Виктором дружили около 13 лет и известие о его гибели стало для меня большим потрясением. Он был очень хорошим человеком, отзывчивым, добрым. Говорят, Бог одной рукой дает, а другой забирает… В случае с Витей Бог обеими руками дал с лихвой: чести, доблести, доброе сердце, открытую душу… Удивительный, удивительный был человек", – отметил в комментарии интернет-изданию "Махала" близкий товарищ воина Александр Демидчик.

Он подчеркнул, что к родному дому на щите возвращается не просто защитник, а самый настоящий сын Украины и скромный Герой. Ведь Виктор мобилизовался в ряды ВСУ добровольцем, примерно через месяц после полномасштабного российского вторжения. Воин сразу попал на самую горячую точку фронта – в Донецкую область.

"Прослужив больше двух лет, можно сказать, что до этого момента удача была на его стороне. Что касается обстоятельств гибели: как мне объяснили, он вылез из укрытия, чтобы помочь товарищу, спасти его – вот таким он был, наш Витя. И в ту же минуту туда прилетела артиллерия. Но все подробности я не знаю", – добавил знакомый.

По его словам, до девятого класса Виктор учился в городской школе №3, а 10-11 классы заканчивал в школе №5 экстерном. Постоянной работы не имел, работал во многих местах. Около шести лет был оператором АЗС в ООО "Алвас" в Измаиле, где работал и Александр.

Потом мужчина вернулся домой в Рени, некоторое время был без работы, а дальше большая война. Своей семьи и детей у защитника не было. Родного человека потеряли мама и четыре сестры воина.

О дате прощания с Виктором Фанаржи будет сообщено дополнительно. В Ренийской громаде выразили глубокие соболезнования родным и близким Героя.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб воин Виталий Маркитан, который в мирной жизни был помощником режиссера Одесского академического музыкально-драматического театра им. Василия Василько. Он защищал Украину с первых дней полномасштабного российского вторжения.

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