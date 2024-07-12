Защищал Украину с февраля 2022: на фронте погиб помощник режиссера театра из Одессы

Украина продолжает терять своих Героев. На войне погиб помощник режиссера Одесского академического музыкально драматичного театра имени Василия Василько Виталий Маркитан.

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Об этом сообщили на Facebook-странице учреждения. Виталий Маркитан защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения.

В театре имени В. Василько он работал с 2021 года. До этого – в Николаевском национальном академическом украинском театре драмы и музыкальной комедии.

"За это время стал для васильковцев близким человеком. Горько осознавать, что никогда больше не сможем вместе творить, и не сможем отблагодарить за защиту. В этот горький миг разделяем горе родных героя, склоняем головы в глубокой скорби", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в бою против российских оккупантов вблизи Торецка Бахмутского района Донецкой области погиб защитник Украины с Тернопольщины Роман Слота. 30-летний Герой был инспектором взвода в штурмовом полку "Сафари" Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лют".

Напомним, 9 июля в Киеве простились с защитником Украины Владимиром Сергиевским с позывным "Ирландец". Он служил в 72 бригаде имени Черных Запорожцев. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 4 июля на Донбассе.

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