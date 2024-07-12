Защищал Украину с февраля 2022: на фронте погиб помощник режиссера театра из Одессы
Украина продолжает терять своих Героев. На войне погиб помощник режиссера Одесского академического музыкально драматичного театра имени Василия Василько Виталий Маркитан.
Об этом сообщили на Facebook-странице учреждения. Виталий Маркитан защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения.
В театре имени В. Василько он работал с 2021 года. До этого – в Николаевском национальном академическом украинском театре драмы и музыкальной комедии.
"За это время стал для васильковцев близким человеком. Горько осознавать, что никогда больше не сможем вместе творить, и не сможем отблагодарить за защиту. В этот горький миг разделяем горе родных героя, склоняем головы в глубокой скорби", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в бою против российских оккупантов вблизи Торецка Бахмутского района Донецкой области погиб защитник Украины с Тернопольщины Роман Слота. 30-летний Герой был инспектором взвода в штурмовом полку "Сафари" Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лют".
Напомним, 9 июля в Киеве простились с защитником Украины Владимиром Сергиевским с позывным "Ирландец". Он служил в 72 бригаде имени Черных Запорожцев. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 4 июля на Донбассе.
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