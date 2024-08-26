'Дома его ждала бабушка': в боях на Курщине погиб 22-летний воин с Донетчины. Фото

В боях на территории российской Курщины, где продолжается операция ВСУ, погиб молодой украинский воин Константин Маренков. Он был родом из города Покровского района Донетчины, к которому сейчас приближается линия фронта.

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Защитнику навеки осталось 22 года. О потере сообщил Селидовский городской совет.

Константин Александрович Маренков, 2002 года, жил в городе Украинск. Учился в местной ОШ №12.

В школьные годы парень был участником местной ОО "Молодежная ЛИГА Будущих полицейских". В 2019-м вместе со сверстниками инициировал создание в городе летнего кинотеатра.

В самой громаде деталей о молодом воине не рассказали. Там отметили, что он погиб 15 августа 2024 года во время стрелкового боя вблизи н. п. Ольга Курской области РФ.

Дома защитника ждала бабушка, в сердце которой Константин навсегда останется приветливым, добрым и честным.

"Склоняем головы в глубокой скорби и выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам защитника. Вечная память и уважение Герою, который положил свою жизнь за свободную и независимую Украину", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за родную Донетчину погиб 23-летний защитник Александр Козлов из Мирнограда Покровского района. Он был капралом полиции, служил в бригаде НПУ "Лють".

Также на передовой погиб его земляк Роман Иванов. Жизнь 29-летнего мирноградца оборвал вражеский обстрел на линии фронта в нескольких десятках километров от родного города.

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