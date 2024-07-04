Ему навсегда будет 23: на Донетчине попрощались с капралом полиции, погибшим в боях возле Торецка. Фото

В боях за родную Донетчину погиб 23-летний защитник Александр Козлов из Мирнограда Покровского района. Он был капралом полиции, служил в бригаде НПУ "Лють".

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Жизнь молодого воина оборвалась возле Торецка. На днях родные и знакомые провели Героя в последний земной путь, сообщила Мирноградская городская военная администрация.

Александр Андреевич Козлов, 14.12.2000 г. р., был полицейским взвода №1 роты №1 штурмового батальона №1 "Луганск-1 имени Героя Украины Сергея Губанова". Формирование входит в полк управления полиции особого назначения, это объединенная штурмовая бригада НПУ "Лють".

Капрал полиции погиб 29 июня во время боевых действий вблизи города Торецка Бахмутского района Донецкой области. В результате вражеского обстрела он получил несовместимые с жизнью ранения.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, побратимам Александра. Скорбим вместе с вами. Низко склоняем головы перед памятью Героя! Вечная слава Герою!" – отметили в громаде.

С молодым защитником простились 3 июля и похоронили на Аллее Славы кладбища в Мирнограде.

"В небо идут лучшие… Память о подвиге нашего земляка и его мужестве в исполнении воинского долга перед Украиной навсегда будет жить в наших сердцах!" – добавили в МГА.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая в Покровскую громаду Донетчины на щите вернулся 19-летний воин Александр Шинкарев из поселка Надеждинка. Механик-водитель танкового взвода погиб в октябре 2022-го на Херсонщине, его личность установили только через полтора года.

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