Личность установили только через два года: 19-летний Герой из Донбасса отдал жизнь в боях за Украину

На щите вернулся с войны 19-летний Герой из Донбасса Александр Шинкарев. Юноша возложил свою молодую жизнь за независимость и мирное будущее Украины.

О смерти Александра сообщили в Покровском МВА. Воин погиб еще в 2022 году, но идентифицировать тело удалось только сейчас.

Александр Шинкарев родился в уже независимой Украине в 2003 году в поселке Надеждинка Покровского района Донецкой области.

К началу полномасштабного вторжения юноше было всего 19 лет, впереди у него должна быть вся жизнь, и он имел много планов на него. Но всех их разрушила война.

Александр пошел защищать свой родной край от русских заброд. Молодой солдат служил механиком-водителем танкового взвода.

Свой последний бой юный Герой принял вблизи села Новокаменка в Каховском районе Херсонской области в октябре 2022 года

И только спустя более полутора лет удалось установить его личность и вернуть тело матери.

"Покровская МВА выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя по поводу непоправимой потери. Память о нашем земляке, Защитнике Украины останется навсегда в наших сердцах. Вечная память отважному Сыну Украинского народа, мужественному Защитнику и настоящему Патриоту Украины!", – написали односельчане погибшего воина.

Напомним, Украина 31 мая вернула тела еще 212 павших защитников нашего государства. Они погибли в боях в Донецком, Запорожском, Луганском и Харьковском направлениях. Также удалось забрать останки воинов, находившихся на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, во время ротации на Харьковском направлении погибла журналистка и парамедикиня медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры"Ирина Цыбух.Девушка несколько дней не дожила до своего дня рождения – 1 июня ей должно было исполниться 26 лет.

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