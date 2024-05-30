'Это невыразимая боль': на фронте погибла известная парамедик 'Госпитальеров' Ирина 'Чека' Цыбух

Журналистка и парамедик медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух "Чека" погибла на фронте во время ротации в Харьковском направлении. Девушка несколько дней не дожила до своего дня рождения – 1 июня ей должно было исполниться 26 лет.

О потере сообщили 30 мая на Facebook-странице "Госпитальеров". Ирина погибла 29 мая.

"Кажется, что это сон. Что сейчас выйдешь на связь и мы услышим твой голос. Вчера во время ротации на Харьковском направлении не стало нашей Чеки – Госпитальерки Ирины Цыбух. ... Никто до сих пор не верит в произошедшее. Это невыразимая боль и невероятная потеря не только для батальона – для всей Украины", – говорится в сообщении.

"Госпитальеры" вспомнили слова Ирины Цыбух об ее отношении к войне, армии и планах на будущее:

– "Единственный выбор о свободе в стране, где идет война... единственная история о свободе в этом контексте – это борьба за эту свободу";

– "В армию надо идти, потому что это эпоха нашего уникального времени, где мы можем защищать нашу страну";

– "Я недавно поняла, что этот тренд на то, что мы все скоро умрем, он достаточно высоко уже звучит, и все готовятся рано или поздно где-то погибнуть. А когда есть возможность возвращаться в гражданскую жизнь, ты видишь, что – окей, возможно пожить – это тоже может быть неплохой тенденцией. Я просто сама себе это открыла. И начала думать – ого, можно еще и пожить!";

– "Хочу детей. Хочу дом. Хочу сажать помидоры... но войну закончить самое важное"

– "Нужна стратегия памяти… Память формирует общество… Это мы делаем не для себя, а для будущих поколений. Памятование мы делаем не для погибших, потому что они уже погибли. А делаем для тех, кто будет дальше об этом знать. Мы знаем об этом лучше, потому что мы участники этих событий. Но потом будет много людей, которые уже не будут помнить это, как мы";

– "Стоит ли это общество поступка павших Героев? Самое важное – поступок. Рассказы призваны научить нас бороться за справедливость, наказывать зло и жертвовать собой ради других. А если другие не стоили этого, то это лишь элемент истории, подчеркивающий смелость и правдолюбие главного героя";

– "Война – самое худшее место, где я когда-то была, но она дает билет в настоящую жизнь, в мир неподдельной независимости, она клеймит знания о мимолетности существования".

О дате и месте прощания с Ириной в "Госпитальерах" пообещали сообщить позже.

Что известно об Ирине Цыбух

Ирина Цыбух родилась в 1998 году во Львове, окончила Национальный университет "Львовская политехника". В 2017 году стала журналисткой национального вещателя "Суспільне", была менеджером реформы. Также реализовывала образовательные проекты в отдаленных селах Донетчины и Луганщины.

Вместе с коллегами стала победительницей конкурса "Честь Профессии" в 2021 году в категории "Лучшая публицистика в локальном медиа" и финалисткой в номинации "Лучший репортаж" в 2018 году.

В феврале 2022 года присоединилась к добровольческому батальону "Госпитальеры" и заняла позицию старшего экипажа. Ирина спасла немало бойцов, неоднократно рискуя своей жизнью во время эвакуаций, пишет "Суспільне".

В ноябре 2023 года она получила награду от президента Украины орден "За заслуги" III степени, в марте 2024 года стала лауреаткой премии "УП 100. Сила женщин".

Как сообщал OBOZ.UA, выполняя боевое задание вблизи Очеретино на Донетчине, 27 мая погиб украинский режиссер Константин Петрик. После полномасштабного вторжения кинематографист вступил в ряды Нацгвардии, позже стал командиром взвода.

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