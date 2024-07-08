Ему навсегда будет 29: в боях за Украину погиб защитник из Мирнограда Донецкой области. Фото

На передовой погиб воин Роман Иванов из Мирнограда Покровского района Донетчины. Его жизнь оборвал вражеский обстрел на линии фронта в нескольких десятках километров от родного города.

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Защитнику этой осенью исполнилось бы 30. О потере сообщила Мирноградская городская военная администрация.

Детали о воине неизвестны. В громаде известили, что Роман Анатольевич Иванов, 19.11.1994 г. р., был солдатом. Он воевал за Украину в родном Донецком крае – на участке фронта Покровского направления.

Погиб 5 июля 2024 года во время выполнения боевого задания в результате вражеского обстрела в районе города Красногоровка. У воина осталась мама и родные. Похоронят солдата в Киевской области.

Мирноградская городская военная администрация выразила искренние соболезнования матери Ирине Ивановне, друзьям и побратимам по поводу преждевременной смерти земляка.

"Грустим вместе с вами, низко склоняем головы в скорби. Герои не умирают, они остаются в наших сердцах! Вечная память и слава Герою-защитнику", – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Мирнограде простились с 23-летним капралом полиции Александром Козловым. Молодой защитник служил в бригаде НПУ "Лють".

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