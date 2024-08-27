Отдал жизнь за Украину: в боях на Луганщине погиб бывший сельский голова с Волыни. Фото

На одном из восточных направлений фронта в боях погиб воин Василий Забокрицкий из Волынской области. В прошлом он был сельским головой, а также участвовал в АТО.

Защитнику навеки остался 51 год. О потере сообщили в Вишневской сельской территориальной громаде Ковельского района.

Василий Васильевич Забокрицкий, 1973 года рождения, рос в большой семье: имел троих братьев и сестру. Односельчане вспоминают его как очень трудолюбивого мужчину, который все умел и у которого повсюду был порядок.

"А каких дочерей воспитали вместе с женой. Три красивые, умные, самодостаточные девочки. Две старшие дочери окончили школу с золотыми медалями, самая младшая перешла в 11 класс. Не показатель ли это хорошего отца?.. К сожалению, теперь у девочек останется только память о папе и воспоминаниях с детства…" – написала Екатерина Мокренко.

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До объединения громад Василий Забокрицкий возглавлял Штунский сельский совет (2006-2015 годы). Но в родном селе его чаще называли "наш АТОвец". Ведь война для него началась еще 10 лет назад: во время антитеррористической операции (ООС) на Донбассе он служил в ВСУ по контракту.

С тех пор военный не на долго вернулся в родной дом, так как с первого же дня полномасштабного российского вторжения снова пошел защищать родную землю.

Воина уважили побратимы, потому что он всегда ставил их на первое место, говорил: "Жаль их, молодых, они еще и не жили толком. Поэтому лучше я уйду, чем они".

"Толковый был мужчина. Последний раз виделись с ним под Константиновкой… 10 мин. Потому что очень спешил, ребята ждали…" – отметил волонтер из Любомля Андрей Демьянчук.

Погиб воин от ранений 23 августа 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи села Диброва Северодонецкого района Луганской области.

"Его смерть является невыразимой потерей для семьи, друзей, побратимов и всей страны. Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким, а также всем, кто был рядом с Василием в эти трудные времена. Его имя навсегда будет вписано в историю борьбы за независимость нашего государства", – отметили в громаде.

О дате и времени встречи Героя землякам сообщат дополнительно. В целях памяти погибшего защитника на территории Вишневской ОТГ 26-28 августа объявлены дни траура.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях возле Торецка на Донетчине погиб 19-летний защитник Валентин Антонюк из Волынской области. Он служил в ВСУ по контракту.

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