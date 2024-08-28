На фронте погибла активистка 'Правого сектора' Наталья Кузнецова: ее муж погиб год назад под Бахмутом. Фото

В боях за Украину погибла активистка "Правого Сектора", защитница из 67 ОМБр Наталья Кузнецова на псевдо "Иранка". В начале мая прошлого года она потеряла на войне мужа: сотник Виктор Панаско пал в бою под Бахмутом Донецкой области.

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Наталья активно участвовала в Революции Достоинства, мечтала о "здоровой, цветущей, самостоятельной Украине" – и отдала жизнь за то, чтобы будущие поколения Украины не знали, что такое война. Трагическое известие сообщил командир Добровольческого разведывательного батальона "Сонечко" ГУР МОУ Руслан Каганец.

"Погибла активистка Правого Сектора, военная 67-ой ОМБР и жена сотника "Иранца" подруга "Иранка" Наталья Кузнецова Муж которой тоже погиб на войне 6 мая 2023 года под Бахмутом. Еще одна семья патриотов и националистов на небе", – отметил он.

Муж Наталии, военнослужащий Виктор Панаско, являлся членом Всеукраинской организации "Тризуб" имени Степана Бандеры и командиром Черниговского областного отряда. После его гибели "Иранка" написала:

"Иранец! Ты погиб как воин, так как всегда и говорил. Погиб, защищая побратимов. Ты всю жизнь боролся за свою свободу и за независимость Украины. Верный сын своей страны. Ты навсегда останешься в наших сердцах. Встретимся в лучших мирах. В строю".

Судьба распорядилась так, что эта встреча оказалась куда более скорой, чем, вероятно, думала Наталья. Как рассказала она в интервью изданию "Челайн", опубликованном в декабре 2018-го, женщина мечтала о большой семье и "здоровой, цветущей, самостоятельной Украине".

"Хочу иметь большую семью. Чтобы мои дети и внуки не знали, что такое война. Хочу на старости лет (если доживу) сесть в плетеное кресло-качалку и понимать, что вся моя борьба за страну была не напрасной", – делилась тогда с журналистами защитница.

Родилась Наталья Кузнецова в Александрии Кировоградской области. Еще до Революции Достоинства она училась в Киевском национальном экономическом университете имени Гетмана. Однако за участие в протестах на Майдане из вуза ее отчислили, поэтому заканчивала Наталья обучение уже в Черниговском национальном техническом университете, откуда выпустилась с дипломом юриста.

Евромайдан принес Наталье Кузнецовой не только проблемы с учебой. Там, как вспоминала сама, начался ее "путь борьбы и рождения национального сознания": девушку с подругой, которые пришли в центр столицы после событий 1 декабря 2013 года, привлекли к работе на импровизированной "кухне" на Майдане – и Наталья осталась в эпицентре событй до конца.

А еще именно там, на Майдане Незалежности, в бурные дни Революции Достоинства Наталья встретила своего будущего мужа. Молодые супруги поселились в Чернигове, где Наталья возглавила Черниговский центр "Правого сектора".

Россия же отобрала у "Иранки" сначала любимого, а затем и ее собственную жизнь.

Побратимы защитницы сообщили, что попрощаться с ней можно будет 29 августа на Майдане Незалежности в Киеве. Церемония прощания начнется в 12:00.

Напомним, ранее стало известно, что в боях на Курщине погиб воин с Закарпатья. Руслан Шакалис из села Волково Ужгородского района Закарпатья навсегда останется 27-летним.

Также сообщалось, что в боях в Луганской области погиб бывший сельский голова из Волыни. Василий Забокрицкий ранее участвовал в АТО.