Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб грузинский доброволец. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб грузинский боец, служивший в Вооруженных силах Украины Виктор Кипритиди. Герою, отдавшему свою жизнь за нашу независимость, было 49 лет.

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Об этом сообщила грузинская служба Радио Свобода. Кипритиди был уроженцем Сухуми, Абхазия, и раньше служил в "Грузинском легионе".

Пока не разглашены подробности его гибели. Тело Виктора Кипритиди будет доставлено в Грузию 30 августа.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину более 60 грузинских бойцов погибли, поддерживая украинскую армию в борьбе за суверенитет страны.

Напомним, на войне против российских кафиров погиб также 44-летний воин Сергей Озерчук из Житомирской области. Жизнь бойца 30-й ОБМР оборвала вражеский дрон.

Верный военной присяге, защитник погиб 26 августа 2024 года в результате атаки российского FPV-дрона в районе н. п. Железнянское Бахмутского района Донбасса.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 26 августа на фронте погиб воин со Львовщины Иван Батиг. Свой последний бой он принял вблизи Невского в Луганской области. 59-летний Герой больше всего мечтал о счастливой жизни для своих троих детей.

– На Бахмутском направлении в результате вражеских обстрелов погиб военный из Киевской области Николай Панченко. Жизнь защитника Украины оборвалась 22 августа.

– В боях за Украину погиб воин из Полтавщины Артем Горщерук. 30-летний защитник полег во время выполнения боевого задания 24 августа.