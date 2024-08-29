На Донетчине погиб 44-летний воин 30-й ОМБр с Житомирщины. Фото

На войне против российских оккупантов, отстаивая целостность и независимость Украины, погиб воин Сергей Озерчук из Житомирской области. Жизнь бойца 30-й ОБМР оборвал вражеский дрон.

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Защитнику навеки осталось 44 года. О потере известил Коростенский городской совет.

Озерчук Сергей Васильевич, 1980 года рождения, был родом из города Коростень.

В рядах ВСУ он служил водителем разведывательного отделения взвода разведроты 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

Верный воинской присяге, защитник погиб 26 августа 2024 года в результате атаки российского FPV-дрона в районе н. п. Зализнянское Бахмутского района Донетчины.

"Тяжелая потеря, тяжелое горе для семьи. Искренне разделяем горе семьи и передаем слова сострадания и поддержки родным и близким. Герои не умирают, они остаются в наших сердцах!" – отметили в горсовете.

Земляков призвали 29 августа прийти на прощание с воином, которое состоится у его дома и Городского дворца культуры.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину от российских оккупантов, на фронте погиб молодой воин Виталий Лещенко из Житомирской области. В свои 22 года он был офицером.

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