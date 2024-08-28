Ему навсегда будет 30: в боях за Украину погиб защитник из Полтавской области. Фото

В боях за Украину погиб воин из Полтавской области Артем Горщорук. 30-летний защитник пал во время выполнения боевого задания 24 августа.

Видео дня

28 августа на малой родине Героя провожают в последний путь, в громаде объявлен День траура. Трагическое известие сообщили в Котелецкой громаде.

"Со скорбью и глубокой грустью сообщаем, что 24.08.2024 года во время выполнения боевого задания погиб наш земляк, 30-летний солдат Артем Юрьевич Горщорук... Выражаем искренние слова соболезнования всем родным, близким, побратимам Артема. В этот горький миг разделяем горе семьи и вместе склоняем голову в глубокой скорби", – говорится в сообщении.

В громаде рассказали, что родился будущий воин 22 апреля 1994 года. Жил в селе Михайловка Первая. Туда же, в родной дом, он 28 августа возвращается на щите.

"28 августа в Котелевской общине объявлен днем траура. Провожаем в последний путь нашего погибшего земляка Артема Юрьевича Горщорука. Призываем всех достойно почтить память Защитника, сформировав с 09.50 живой коридор памяти и почета: по пос. Котельва: от Котелевской больницы планового лечения; по ул. Полтавский путь; по ул. Мира, по ул. Спасская по с. Михайловка Первая: к родному дому павшего воина по ул. Хиталишвили, 128", – рассказали в общине.

Чин отпевания Защитника и прощание состоится во дворе родного дома. Похоронят Артема Горщорука на Аллее Героев на Троицком кладбище в Котельве.

Напомним, ранее стало известно, что в боях на Курщине погиб воин с Закарпатья. Руслан Шакалис из села Волковое Ужгородского района на Закарпатье навсегда останется 27-летним.

Также сообщалось, что в боях в Луганской области погиб бывший сельский голова из Волыни. Василий Забокрицкий ранее участвовал в АТО.