'Идут лучшие': в боях за Украину погиб командир противотанкового взвода Георгий Шелкошитный. Фото

На войне за Украину погиб командир противотанкового взвода Георгий Шелкошитный. Его жизнь трагически оборвалась 1 сентября вблизи Малой Токмачки в Запорожской области.

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О гибели защитника сообщил в Facebook его отец Владимир Шелкошитный. Георгий добровольно мобилизовался в ряды ВСУ еще в апреле 2022 года и участвовал в боях на самых тяжелых участках фронта.

"Погиб наш младший сын... С первого дня полномасштабного вторжения он ушел в ТРО, а с 22 апреля 2022 года так же добровольно – в ВСУ. Воевал под Бахмутом, под Авдиевкой, на Сумщине. Погиб на Запорожье, как настоящий Казак!" – пишет отец защитника.

Известно, что отец героя, Владимир Шелкошитный, является писателем и издателем, соавтором текста Декларации о государственном суверенитете Украины, был народным депутатом первого созыва Верховной Рады независимой Украины и ликвидатором аварии на ЧАЭС. Также он организатор и участник перезахоронения останков политзаключенных советского режима Василия Стуса, Юрия Литвина и Олексы Тихого из Сибири в Киев.

"Только что мы всем миром собирали средства на дроны для его подразделения, а сегодня узнаем, что не стало нашего Гоги – это просто не укладывается в голове! Идут лучшие, а нам оставляют невыносимую боль... Вечная слава Герою!", – пишет дядя Георгия, Виктор Шелкошитный.

Родителям и всем родным также выражали соболезнования их знакомые, друзья, земляки и односельчане.

"Нет слов, чтобы передать всю боль этой потери. Мы склоняем головы перед памятью нашего Героя. Искренние соболезнования родным и близким Георгия. Пусть Господь даст вам силы пережить эту невыразимую скорбь, а душа нашего защитника обретет вечный покой. Светлая память и вечная слава Герою Украины! Его подвиг навеки останется в наших сердцах" – выразили соболезнования в Горном сельском совете.

"Кто помнит, то фамилия Шелкошитный часто звучала из уст Станислава Чернилевского, у которого мы брали интервью, когда узнавали подробности перезахоронения Стуса, Литвина и Тихого. У него кстати тоже погиб сын на войне. Какой парадокс. Печально. Теряем очень хороших молодых парней, родители которых были десидентами в свое время, когда это было очень нужно", – пишет основатель независимого медиа "Той день когда" Максим Кушнир.

"Честь Воину! Светлая память! Украина теряет своих лучших сыновей и дочерей. А родители теряют самое дорогое – своих детей. Соболезнования ...Нет слов", – пишет автор и ведущая "Радио Свободы", режиссер и продюсер документального фильма "Сечь Ирина Штогрин.

Ранее сообщалось, что на войне против российских оккупантов во время исполнения служебных обязанностей погибла капитан медицинской службы Мария Дихтяр, обладательница ордена "За мужество" ІІІ степени. Трагедия произошла 2 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 августа погиб военный из города Белая Церковь в Киевской области Алексей Погребняк. Он погиб во время выполнения боевого задания вблизи села Липцы Харьковской области.

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