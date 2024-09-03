Последний бой принял в районе Торецка: на фронте погиб защитник с Херсонщины. Фото

В боях за Украину погиб воин из Херсонской области Валерий Заика. В начале полномасштабного вторжения России в Украину он перевез семью в Яремчанскую городскую громаду в Ивано-Франковской области: его родной Скадовский район ныне оккупирован россиянами.

Свой последний бой Герой принял 30 августа под Торецком в Донецкой области. Трагическое известие сообщили в Яремчанском городском совете.

"30 августа на войне погиб военный Валерий Заика, который приехал в нашу общину с семьей в 2022 году из пгт. Лазурное Херсонской области. Был старшим сержантом, сапером, погиб вблизи Торецка. Вечная память Герою и искренние соболезнования родным", – отмечено в сообщении.

О дате и времени встречи тела Героя, а также прощании с ним в Яремчанском горсовете пообещали сообщить позже.

Напомним, ранее стало известно, что возле Часова Яра погиб воин из Днепропетровской области Артем Козырев. Воину было всего 20 лет.

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Также сообщалось, что на фронте погиб воин 66-й ОМБр Сергей Моряк. В сентябре у него должна родиться дочь, которая никогда не увидит папу.

Кроме того, на войне с российскими оккупантами погиб украинский чемпион мира и многократный чемпион Украины по кикбоксингу. 28-летний Роман Головатюк после начала полномасштабного вторжения пошел служить добровольцем. Был в звании младшего сержанта.