В сентябре стал бы отцом дочери: на фронте погиб воин 66-й ОМБр Сергей Моряк. Фото

В боях на фронте 31 августа погиб военнослужащий 66-й ОМБр Сергей Моряк (бывшая фамилия Лукьянов). Он защищал страну с первых дней полномасштабной войны.

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В сентябре защитник должен был стать отцом дочери. О потере сообщил его друг в соцсети Facebook.

"Вчера во время выполнения очередной боевого задания погиб Сергей Лукьянов – настоящий Герой, который с начала войны и до последнего оборонял наше государство и всех нас с вами. Прекрасный человек, мой коллега, товарищ и будущий отец", – говорится в сообщении.

Бывший житель села Вишняки Полтавской области, сменивший фамилию Лукьянов на Моряк, с начала полномасштабного российского вторжения был в территориальной обороне, а затем пошел в ряды ВСУ.

Воевал в составе батальона беспилотных систем "МАРА" 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго.

Во время войны защитник соединил свою жизнь с волонтером, которая ныне ожидает ребенка. К сожалению, малышка будет знать своего отца только по рассказам мамы и видеть на фото.

"Искренние слова благодарности и уважения семье погибшего воина, его близким и друзьям, потому что для каждого из них он был своим другом или мужем, соседом или просто коллегой. А Украина потеряла еще одного своего сына и Героя. Вечная память и слава. И благодарим за жизнь, что отдана во имя победы... Пусть у твоей малышки, которая вскоре увидит свет, будет надежный Ангел-хранитель в твоем лице. Почивай с миром", – отметили в волонтерском движении "Незламні".

Больше информации о воине пока нет. Его друг призвал неравнодушных поддержать семью защитника.

"Вечная тебе память, Герой… Спасибо за все. У Сергея в сентябре родится дочь! Очень прошу вас сейчас поддержать семью и дочь! Собираем банку", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне с российскими оккупантами погиб 28-летний Роман Головатюк – чемпион мира и многократный чемпион Украины по кикбоксингу. После начала полномасштабной войны он пошел служить добровольцем, был в звании младшего сержанта.

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